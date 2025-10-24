Цена обновления

Российские IT-компании планируют повысить цены на лицензии своего программного обеспечения (ПО) в 2026 году от 10% до 40%. На отрасль давят не только высокая ключевая ставка ЦБ и предстоящее повышение налоговой нагрузки, но и рост расходов на персонал, а также запланированные инвестиции в разработку новых и поддержку имеющихся программных решений. Это может замедлить темпы цифровизации и импортозамещения, предупреждают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российские разработчики программного обеспечения планируют повысить цены на лицензии в 2026 году, свидетельствуют данные опроса «Ъ» крупных участников этого рынка. Рост может составить до 40%. Основной причиной компании называют изменения в налоговом законодательстве с 2026 года, сейчас рассматриваемые в Госдуме. Среди них — возможное повышение ставки льготных страховых взносов для компаний с 7,6% до 15%, отмена освобождения от налогообложения по сделкам с реализацией прав на ПО из реестра отечественного софта Минцифры. С 2026 года НДС в России в целом возрастает с 20% до 22%. В правительстве также обсуждали отмену с 2026 года освобождения от НДС реализации софта, но, по информации “Ъ”, от этой меры решили отказаться уже сейчас (см. “Ъ” от 23 октября).

В «Группе Астра» заявили о готовящемся повышении цен до 40%. В пресс-службе компании говорят, что это связано не только с возможным увеличением налоговой нагрузки, но и с ростом расходов на персонал, а также запланированными инвестициями в разработку новых и поддержку имеющихся программных решений. Индексация цен на программные решения, а также услуги технической поддержки планируется в среднем на 10–12% от текущего уровня цен. При этом с учетом находящегося на рассмотрении в Госдуме законопроекта, который предусматривает отмену льгот по НДС для IT, в компании не исключают, что дополнительно цены могут быть увеличены по ставке 22%.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов говорит о повышении цен на примерно 10%, если не будет налогового роста, и на 20–40%, если отменят льготы по НДС. Он добавляет, что «если сейчас на налоги мы тратим 6% с оборота, то будем тратить 35%, в случае если налоговые льготы будут отменены». Гендиректор BPMSoft Юрий Востриков говорит, что компания планирует корректировать стоимость лицензий в 2026 году умеренно: в пределах 25%.

В 2023 году компании «Базальт СПО», «Лаборатория Касперского» и др. подписали «Хартию о добровольном ограничении роста цен». Это соглашение, подписанное российскими IT-компаниями в 2023 году на конференции ЦИПР, в рамках которого они обязались не повышать цены на свое ПО более чем на уровень инфляции плюс 15% в год.

В Минцифры сообщили, что отслеживают ситуацию на рынке ПО и уверены, что зрелые игроки продолжат самостоятельное регулирование цен. «При необходимости будут рассмотрены дополнительные инструменты регулирования»,— добавили там.

Эксперты отмечают, что, несмотря на сохраняющуюся острую потребность в импортозамещении ПО и цифровизации, рост цен на софт и лицензии может скорректировать подходы бизнеса к этим задачам. По мнению управляющего партнера ГК «КОРУС Консалтинг» Константина Смирнова, «компании могут перейти к более точечной приоритизации IT-проектов». Директор по консалтингу и аналитике «СТРИМ Консалтинг» Петр Городецкий видит в подобном росте цен риски для развития отрасли, указывая на то, что многие заказчики продолжают использовать иностранное ПО в пиратском формате, а на рынке оборудования решения, получаемые по параллельному импорту, зачастую «дешевле отечественных аналогов». Он также добавляет, что высокая ключевая ставка ЦБ уже ограничивает бизнес, особенно средний и малый, в доступе к кредитным деньгам для реализации масштабных IT-проектов и рост цен на софт станет дополнительным препятствием для этих инициатив.

Марианна Голдобенкова