Главные новости за 23 октября: Белгород, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов

Налеты украинских дронов на Белгородскую область становятся все более массированными. Ночью от попадания аппарата в машину погиб житель села Кукуевка Валуйского округа, а днем беспилотники атаковали остановку в Белгороде, ранив пять горожанок и подростка — и сельский магазин в Белгородском районе: в больнице оказались шесть человек.

Воронеж, набережная

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, набережная

В условиях постоянных атак на инфраструктуру региону должны помочь два «энергопоезда», которые прибыли из Самары: предполагается, что они будут быстро доставлять специалистов на места аварий.

Сотрудники регионального УФСБ накрыли банду, вымогавшую деньги у белгородцев, заключавших контракт на службу в зоне СВО.

А в Воронеже бизнесмена Андрея Богомазова признали виновным в покушении на главу Рамонского района Николая Фролова. По мнению присяжных, именно этот предприниматель заложил бомбу в машину чиновника.

В очередной пакет санкций Евросоюза уместились особая экономическая зона «Липецк», воронежская фирма, специализирующаяся на выпуске деталей для летательных и космических аппаратов, и уполномоченный по правам детей из Орла.

В Тамбове по подозрению в мошенничестве заключили под стражу гендиректора местной дорожной компании «ТамбовСтройМеханизация».

Юрий Голубь