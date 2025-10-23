ЕС наложил санкции на ОЭЗ «Липецк», воронежское КБ и детского омбудсмена из Орла

В опубликованный 19-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) попали особая экономическая зона «Липецк», воронежское ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» (ОКБМ) Евгения Шаврова и Владимира Федотова, а также уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.

«Липецк» вошла в список вместе с шестью другими российскими ОЭЗ, а также инновационным центром «Сколково» и свободным портом Владивосток. «Эти зоны — ключевые для промышленного и технологического потенциала России. В них размещаются предприятия, которые разрабатывают и производят товары для военных целей России»,— говорится в сообщении Совета ЕС.

Документ запрещает приобретать или расширять участие в контроле над любым резидентом ОЭЗ, а также создавать с ним совместные предприятия и заключать контракты на поставку товаров или услуг.

Основной вид деятельности воронежского ОКБМ — производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Дозвониться до руководства предприятия не удалось.

По данным Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в 2015 году в Воронеже с уставным капиталом 30 млн руб. Управляющая организация и учредитель — ООО «УК “Волга-сити”», 74,8% которой принадлежат Евгению Шаврову, 25,1% — Евгению Федотову и 0,1% — Виктору Коновалову. Выручка за прошлый год составила 165 млн руб., убыток — 15 млн руб.

Орловскому уполномоченному по правам ребенка Константину Домогатскому 43 года, он занял должность в августе 2020-го после 20-летней работы в системе образования. «Благодарю за внимание и высокую оценку нашей гуманитарной деятельности. Продолжу оказывать помощь семьям и детям, которые в ней нуждаются»,— прокомментировал решение ЕС уполномоченный.

Всего в списке 11 человек, которых Евросоюз обвиняет в «депортации украинских детей в Россию».

В сентябре в британский санкционный список попал орловский завод «Протон».

