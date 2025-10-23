12 человек ранены из-за массированных атак БПЛА в Белгородской области

Белгород и Белгородский район подверглись массированным атакам ВСУ. В результате были ранены 12 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия массированной атаки БПЛА на Белгородскую область

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Последствия массированной атаки БПЛА на Белгородскую область

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

В селе Стрелецком Белгородского района дроны дважды ударили по коммерческому объекту. Из-за этого были ранены шесть человек. Всех их доставили в горбольницу №2 в облцентре.

В Белгороде БПЛА атаковал остановку общественного транспорта — пострадали пять мирных жительниц и 17-летний подросток. Их доставили в горбольницу №2 и в детскую областную больницу соответственно.

В селе Стрелецком в коммерческом объекте повреждены остекление, фасад и оборудование. Также на месте атак пострадали три легковых автомобиля. Кроме того, от еще одного удара загорелся неэксплуатируемый частный дом — спасатели потушили его. Еще в одном коммерческом объекте повреждены фасад и четыре легковых автомобиля. В поселке Октябрьском дрон атаковал третий коммерческий объект — разрушения получили остекление, кровля и фасад.

В областном центре пострадали кровля многоквартирного дома, остекление соцобъекта и административного здания, коммерческий объект и легковой автомобиль.

Вячеслав Гладков в районе 15:00 сообщал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА.

Алина Морозова