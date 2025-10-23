12 человек ранены из-за массированных атак БПЛА в Белгородской области
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе 12 человек ранены из-за атак ВСУ
Белгород и Белгородский район подверглись массированным атакам ВСУ. В результате были ранены 12 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Последствия массированной атаки БПЛА на Белгородскую область
Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова
В селе Стрелецком Белгородского района дроны дважды ударили по коммерческому объекту. Из-за этого были ранены шесть человек. Всех их доставили в горбольницу №2 в облцентре.
В Белгороде БПЛА атаковал остановку общественного транспорта — пострадали пять мирных жительниц и 17-летний подросток. Их доставили в горбольницу №2 и в детскую областную больницу соответственно.
В селе Стрелецком в коммерческом объекте повреждены остекление, фасад и оборудование. Также на месте атак пострадали три легковых автомобиля. Кроме того, от еще одного удара загорелся неэксплуатируемый частный дом — спасатели потушили его. Еще в одном коммерческом объекте повреждены фасад и четыре легковых автомобиля. В поселке Октябрьском дрон атаковал третий коммерческий объект — разрушения получили остекление, кровля и фасад.
В областном центре пострадали кровля многоквартирного дома, остекление соцобъекта и административного здания, коммерческий объект и легковой автомобиль.
Вячеслав Гладков в районе 15:00 сообщал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА.