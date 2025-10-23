Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Гендиректора тамбовской дорожной компании арестовали за хищение

Ленинский районный суд Тамбова заключил под стражу генерального директора ООО «ТамбовСтройМеханизация» по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет). Информацию об аресте подтвердила объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок установлен до 9 ноября 2025 года.

По данным Rusprofile, ООО «ТамбовСтройМеханизация» зарегистрировано в Москве в 2011 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Александр Котельников. Единственный владелец — Мурат Габуев, младший брат бывшего вице-губернатора региона Арсена Габуева. Выручка в 2024 году составила 619,8 млн руб, чистая прибыль — 11,1 млн руб. В 2024 году компания стала победителем ряда торгов на ремонт дорог в Тамбовской области на общую сумму 836,3 млн руб.

В 2022 году было прекращено уголовное дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) в отношении Мурата Габуева, в связи с тем, что подконтрольное ему ООО «Тамбовстроймеханизация» возместило ФНС почти 105,36 млн руб.

Ульяна Ларионова