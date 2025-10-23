Воронежского бизнесмена признали виновным в покушении на главу района

Присяжные признали бизнесмена Андрея Богомазова виновным в покушении на убийство главы администрации Рамонского района Николая Фролова в 2019 году. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в Железнодорожном райсуде, рассматривающем дело.

Господин Богомазов признан виновным по всем пунктам обвинения. На следующем заседании 13 ноября будут рассмотрены характеристики подсудимого и состоятся прения. После этого суд определится с наказанием.

Уголовное дело Андрея Богомазова было передано в суд год назад. По версии следствия, в конце 2019 года бизнесмен заложил взрывное устройство под автомобиль на тот момент главы Рамонского района Николая Фролова. Оно сдетонировало, но чиновник выжил. Обвинение считает, что покушение произошло на фоне конфликта предпринимателя с районной администрацией из-за отказа на ввод в эксплуатацию нежилого объекта, который был построен с нарушениями.

В итоге господину Богомазову вменили покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), порчу имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), хранение взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и изготовление взрывчатки и оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). Николай Фролов же оставил пост главы района в 2022 году и стал заместителем руководителя регионального департамента (ныне — министерство) природных ресурсов и экологии — начальником отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира.

Вину Андрей Богомазов не признает. Под стражей он находится с середины 2023 года.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье» «Подрывника четыре года ищут».

Владимир Зоркий