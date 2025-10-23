Вячеслав Гладков: в Белгородскую область прибыли два «Энергопоезда»

Два «Энергопоезда» из Самарской области поступили в Белгородскую область для оперативного восстановления энергоснабжения при нештатных ситуациях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Продолжаем подготовку к зиме в рамках тех условий, в которых живет приграничная, прифронтовая Белгородская область. К нам пришли два "Энергопоезда", которые позволят нам на случай чрезвычайных ситуаций подать электроэнергию в социальные объекты или жилье»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

Уточняется, что поставка «Энергопоездов» произошла в рамках создания масштабного энергорезерва Белгородской области. При отключении света они прибудут на место аварии в течение 30–40 минут и восстановят электроснабжение.

Ранее Росрезерв обеспечил регион 69 генераторами, предназначенными для дошкольных образовательных организаций и объектов водоканала. Помощь в оснащении субъекта дополнительными мощностями уже оказали Пензенская и Курская области, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Мордовия, а также Москва.

