Один мирный житель погиб и двое ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

В Валуйском округе Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородец скончался вследствие удара дрона по легковому автомобилю в селе Кукуевка.

Еще два мирных жителя получили ранения: у одного из них баротравма и осколочное ранение руки, у второго — баротравма и множественные осколочные ранения ноги, руки и головы. Пострадавших доставляют в Валуйскую центральную райбольницу.

Алина Морозова