В Белгородской области возбуждены дела о вымогательстве у военных

Управление Следственного комитета России по Белгородской области возбудило уголовные дела о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет) и вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ, до семи лет) в отношении трех жителей Белгородской области. Об этом сообщили в УФСБ России по Белгородской области.

Сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность двух жителей Красногвардейского района 1991 года рождения и жителя Алексеевского округа 1970 года рождения. Установлено, что преступная группа вымогала денежные средства у жителей региона, получавших выплаты при заключении контрактов для службы в зоне СВО, используя при этом насильственные методы и незаконно лишая потерпевших свободы.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники регионального УФСБ продолжают оперативное сопровождение расследования, проводятся следственные действия для установления всех эпизодов противоправной деятельности.

На прошлой неделе управление Следственного комитета России по Белгородской области сообщило, что вело расследование двух уголовных дел о хищениях денег с банковских карт участников СВО.

Ульяна Ларионова