Главные новости за 23 октября. Ростов-на-Дону и область

С января 2026 года в Ростовской области начнут действовать новые меры поддержки семей. Так, с нового года за рождения ребенка супругам будет выдаваться электронный сертификат на 20 тыс. руб. Эти средства будут целевыми, потратить их можно на покупки младенцам товаров и вещей первой необходимости. При появлении двойни или тройни сертификат будет выдаваться на каждого новорожденного.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение по делу бывшего замгубернатора и министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Часть имущества и денег чиновника и его супруги была получена из незаконных источников. В доход государства обратили свыше 160 млн руб. Из них около 102 млн руб. изъяли у самого Кушнарева, еще 63,5 млн руб. взыскали солидарно с ним и Оксаной Кушнаревой.

Сотрудники Росздравнадзора по Ростовской области обнаружили нарушения в работе сети аптечных пунктов в Константиновске и станице Багаевской. В аптеке Константиновска отпускали медикаменты по просроченным рецептам и рецептам «из будущего». В последнем случае, фармацевты продали лекарство 24 июля, хотя рецепт покупателю выписали 22 августа.

22 октября 2025 года «Ростов» победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:1 в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На реке Дон в Ростовской области сухогруз столкнулся с резиновой лодкой. В результате инцидента погиб 67-летний мужчина. После удара плавсредство перевернулось, двое людей оказались в воде. Женщине удалось спастись, ей оказали первую помощь на месте, сообщили в МЧС.

Маловодие Дона серьезно ограничило экспортные перевозки в Ростовской области, сократив грузоподъемность судов на 30-40%. Вместо 6,5 тыс. т они берут по 5 тыс. или 4 тыс. Это резко снижает эффективность перевозки и увеличивает стоимость фрахта.