Уровень воды в Дону снизил экспортные возможности Ростовской области

Маловодие Дона серьезно ограничило экспортные перевозки в Ростовской области, сократив грузоподъемность судов на 30-40%. Об этом сообщил «РБК Краснодар» со ссылкой на генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Вместо 6,5 тыс. т они берут по 5 тыс. или 4 тыс. Это резко снижает эффективность перевозки и увеличивает стоимость фрахта», — отметил эксперт.

По данным господина Рылько, доля Южного федерального округа в общем экспорте пшеницы может упасть до 56% — минимального показателя за всю историю наблюдений. Обычно южные регионы обеспечивали 70-75% экспорта, а в отдельные годы — до 90%.

Валентина Любашенко