На Дону при столкновении лодки с сухогрузом погиб 67-летний мужчина

На реке Дон в Ростовской области сухогруз столкнулся с резиновой лодкой. В результате инцидента погиб 67-летний мужчина. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

Столкновение произошло в районе ст. Старочеркасской. После удара плавсредство перевернулось, двое людей оказались в воде. Женщине удалось спастись, ей оказали первую помощь на месте, сообщили в МЧС.

Прокуратура проводит проверку. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Валентина Любашенко

