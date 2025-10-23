На Дону при столкновении лодки с сухогрузом погиб 67-летний мужчина

На реке Дон в Ростовской области сухогруз столкнулся с резиновой лодкой. В результате инцидента погиб 67-летний мужчина. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Столкновение произошло в районе ст. Старочеркасской. После удара плавсредство перевернулось, двое людей оказались в воде. Женщине удалось спастись, ей оказали первую помощь на месте, сообщили в МЧС.

Прокуратура проводит проверку. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Валентина Любашенко