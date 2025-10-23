В Ростовской области за нарушения оштрафовали аптечную сеть

Сотрудники Росздравнадзора по Ростовской области обнаружили нарушения в работе сети аптечных пунктов в Константиновске и станице Багаевской. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В аптеке Константиновска отпускали медикаменты по просроченным рецептам и рецептам «из будущего». В последнем случае, фармацевты продали лекарство 24 июля, хотя рецепт покупателю выписали 22 августа. Кроме того, на рецепте указаны были инициалы одного врача, а печать принадлежит другому специалисту.

В аптеке станицы Багаевской в рецептах нашли исправления, а в одном из бланков не было необходимого углового штампа медицинского учреждения.

Арбитражный суд Ростовской области признал юридическое лицо, владеющее сетью аптек, виновным в административном правонарушении. Предприниматель выплатит штраф.

Мария Хоперская