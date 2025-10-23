ФК «Ростов» забил четыре мяча «Пари НН» и занял третье место в группе

22 октября 2025 года «Ростов» победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:1 в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Мячи в составе хозяев забили Герман Игнатов на 21-й минуте, Даниил Шанталий на 44-й, Хорен Байрамян на 48-й и Егор Голенков на 90+4-й минутах. У гостей отличился Хуан Боселли, реализовавший пенальти на 45+5-й минуте.

По итогам группового этапа турнира «Ростов» набрал семь очков и занял третье место в группе С. «Пари НН» финишировал на четвертой строчке с тремя очками и выбыл из розыгрыша Кубка.

«Поздравляю наш любимый ФК "Ростов" с блестящей, уверенной победой. Ребята показали великолепную игру. Счет 4:1 красноречиво говорит сам за себя», — написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Валентина Любашенко