Главные новости за 23 октября. Кавказ

На Ставрополье суд вынес приговор бывшей заместительнице начальника отдела министерства ЖКХ Анастасии Савченко за хищение более 106 млн руб. бюджетных средств, предназначенных на переселение жителей Херсонской области.

В Минеральных Водах Ставропольского края на международной выставке «Дорога-2025» 23 октября прошла демонстрация укладки асфальтобетонного покрытия с применением полностью автономной беспилотной техники российского производства. Эта технология впервые представлена в России.

Вечером 21 октября двое всадников в масках нарушили порядок, проезжая на лошадях по благоустроенной зоне отдыха. Когда пожилая пара сделала им замечание, всадники ответили грубой нецензурной бранью и националистическими лозунгами.

Ценник за килограмм помидоров в Ставрополе превысил 180 руб. — это новый рекорд за последние недели. За неделю овощ подорожал на 11,82%.

Ставропольский край вместе с Белгородской и Иркутской областями стал пилотным регионом всероссийского проекта «Дорожный класс» — первое такое образовательное пространство в регионе открылось в школе № 7 Железноводска. Ученики смогут погрузиться в инженерные науки и познакомиться со специальностями проектировщика, строителя и специалиста по эксплуатации дорог. Класс оборудовали современной техникой.