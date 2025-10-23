В Ставрополе стоимость помидоров превысила 180 рублей за килограмм

Ценник за килограмм помидоров в Ставрополе превысил 180 руб. — это новый рекорд за последние недели. За неделю овощ подорожал на 11,82%, зафиксировал Севкавказстат.

Такая динамика продолжается с начала октября: в первой декаде месяца помидоры уже выросли в цене более чем на 16%, достигнув 140 руб. за килограмм. Розовые томаты, популярные среди жителей края, сегодня продают и вовсе по 180-200 руб. Рост цен связан с сезонными факторами и увеличением издержек производителей. Основная часть урожая приходится на летние месяцы, когда из-за избытка предложение падает в цене, а с наступлением осени и зимой товар подорожал, так как производится в теплицах с высокими затратами на отопление и освещение.

Килограмм репчатого лука поднялся до 41,58 руб. (+6,64%), картофеля — до 47,67 руб. (+5,88%), пшеничной муки — до 59,49 руб. (+1,86%), капусты белокочанной — до 32,73 руб. (+1,81%). При этом твердые и мягкие сыры подешевели до 874,89 руб. (-1,59%), маргарин — до 294,36 руб. (-1,5%), макароны — до 121,48 руб. (-1,38%). В то же время снизились цены на сыры, маргарин и макароны на 1–1,6%.

Рост цен на овощи и муку связывают с общим удорожанием логистики и повышением тарифов на энергоресурсы. На этом фоне зарплаты в регионе остаются одними из самых низких в стране, что заметно сдерживает покупательскую способность ставропольцев.

Станислав Маслаков