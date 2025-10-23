В Кисловодске двое всадников в масках избили пожилую пару

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил в своем Telegram-канале о серьезном инциденте на Старом озере. Вечером 21 октября двое всадников в масках нарушили порядок, проезжая на лошадях по благоустроенной зоне отдыха. Когда пожилая пара сделала им замечание, всадники ответили грубой нецензурной бранью и националистическими лозунгами.

Свидетели зафиксировали происходящее на видео, после чего агрессоры потребовали удалить записи и попытались сбить с ног прохожих. Женщина получила удары по лицу и руке, мужчина — по предплечью. У пострадавших остались гематомы и повреждения кожи, женщина жалуется на ограничение движений руки. Пожилая чета обратилась в полицию, которая начала расследование.

По словам мэра, это не первый случай, когда всадники нарушают правила в городе, оскорбляют сотрудников ГАИ и повреждают городское имущество. Евгений Моисеев выразил уверенность, что правоохранительные органы смогут найти виновных и привлечь их к ответственности, подчеркнув, что эта провокация подрывает межнациональное согласие в Кисловодске.

Станислав Маслаков