На Ставрополье показали первую в России беспилотную укладку асфальта

В Минеральных Водах Ставропольского края на международной выставке «Дорога-2025» 21 октября прошла демонстрация укладки асфальтобетонного покрытия с применением полностью автономной беспилотной техники российского производства. Эта технология впервые представлена в России, пишет ТАСС.

Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что беспилотные системы — ключевой элемент будущей транспортной отрасли, позволяющий повысить эффективность работ и сосредоточить человеческий фактор на сложных управленческих задачах. По его словам, уже более двух лет автономные грузовики успешно работают на трассах Росавтодора, не допуская ни одного ДТП, что подтверждает безопасность и рост производительности.

Главным экономическим эффектом беспилотной укладки является масштабируемость: с теми же ресурсами можно строить больше. Техника работает по заданным координатам и маршрутам, учитывая расход асфальтобетонной смеси и другие параметры, без участия механизатора и системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Внедрение этих инноваций охватывает не только дорожное строительство, но и грузовые перевозки, легковые машины и сельское хозяйство, что способствует созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.

Выставка «Дорога-2025» собрала свыше 3 тысяч участников, став площадкой для обмена опытом и подписания отраслевых соглашений. Программа включала пленарное заседание «Автоматизированная дорожно-строительная техника и искусственный интеллект — новые горизонты возможностей» и форум по молодежной политике в дорожной отрасли. Мероприятие проходило во многофункциональном центре «Минводы ЭКСПО».

Станислав Маслаков