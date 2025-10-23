В Ставрополе вынесли приговор чиновнице за хищение 106 млн на переселенцев

На Ставрополье суд вынес приговор бывшей заместительнице начальника отдела министерства ЖКХ Анастасии Савченко за хищение более 106 млн руб. бюджетных средств, предназначенных на переселение жителей Херсонской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С ноября 2022 по апрель 2024 года Савченко использовала доступ к госинформационной системе «Реформа ЖКХ» для создания фиктивных учетных карточек со сведениями о переселенцах из Херсона и области. Она оформляла проекты постановлений для выплат, которые поступали на счета ее соучастников, а также изготавливала поддельные документы, имитируя сделки с недвижимостью в Пятигорске и Кисловодске. Организованная группа легализовала похищенные деньги, приобретая автомобили, ювелирные изделия и недвижимость.

Дело включало 29 эпизодов мошенничества и легализации денежных средств в особо крупном размере. Уголовное дело объединено в одно производство, по нему арестовали имущество обвиняемых. Савченко приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишили права занимать госдолжности на 1,5 года. Ранее чиновницу уволили за утрату доверия. Ее сообщники уже понесли уголовное наказание в рамках отдельного производства. Расследование и суд проходили с участием прокуратуры Ленинского района Ставрополя и регионального МВД.

Станислав Маслаков