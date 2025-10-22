Власти начали поиск участка под полигон для Екатеринбурга после срыва концессии

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области приступило к поиску земельных участков для строительства объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации после расторжения концессионного соглашения о создании мусоросортировочного комплекса в Сысертском округе, сообщили в пресс-службе ведомства. «Прорабатываются механизмы и условия по реализации инвестиционного проекта»,— добавили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ведомстве подчеркнули, что в Свердловской области планируется создать объекты обработки ТКО совокупной мощностью более 1,4 млн тонн в год и объекты утилизации совокупной мощностью свыше 0,6 млн тонн в год до 2030 года. «Строительство возможно только после прохождения проектной документацией необходимых экспертиз, в том числе государственной экологической экспертизы, в ходе которой оценивается безопасность намечаемой хозяйственной деятельности для окружающей среды»,— заверили в министерстве.

Проект мусорного полигона под Сысертью представили в сентябре 2023 года. Комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн должен был появиться к 2027 году, стоимость его строительства оценили в 13,8 млрд руб.

Против строительства полигона в Сысертском округе выступили местные жители. На общественных слушаниях они отклонили проект генплана, подразумевающий создание объекта, и пять раз инициировали референдум, однако получали отказ властей. В июне глава Свердловской области Денис Паслер заявил о планах расторгнуть концессию. «Она содержит условия, которые противоречат интересам региона и жителей»,— подчеркнул тогда он.

Во вторник, 7 октября, министерство энергетики и ЖКХ и компания «Экологические системы» («дочка» обращенного в доход государства «Облкоммунэнерго») расторгли концессионное соглашение о создании полигона в Сысертском округе. Решение объяснили «невозможностью предоставления» ведомством земельного участка под строительство объекта в установленные сроки и изменениями «технических и экономических условий» для реализации проекта.

В понедельник, 20 октября, Свердловский областной суд признал незаконным решение правительства Свердловской области о переводе участка в Сысертском округе из категории земель сельскохозяйственного назначения под строительство мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг».

Василий Алексеев