Каждый третий офисный работник из Екатеринбурга мечтает о «тихом часе» на работе

Аналитики сети смарт-офисов SOK выяснили*, что треть екатеринбуржцев (34%), работающих в офисе, хотят официального введения практики «тихого часа», каждый пятый (19%) мечтает о пятничных офисных вечеринках, а 15% хотели бы посещать бар вместе с коллегами каждый вечер. В топ-5 офисных ритуалов, которые работники хотели бы сделать частью корпоративной культуры, также вошли обеденные партии в кикер и вечерние прогулки с коллегами (по 14%).



Офисные ритуалы помогают сотрудникам настроиться на работу, почувствовать стабильность и спокойствие, что в общем повышает концентрацию и общую продуктивность. Утренний кофе или чай перед началом рабочего дня является самым популярным ежедневным ритуалом у офисных работников – его практикуют 35% всех респондентов. Еще 25% оказались приверженцами завтрака за рабочим столом, каждый восьмой (13%) организует с коллегами пятничные «посиделки», 4% регулярно отвлекаются на беседы «у кофемашины», и столько же (4%) считают своим ежедневным долгом отправку мема или шутки в рабочий чат перед началом дня.

Ритуалы белых воротничков существуют не просто так. Свыше трети (35%) опрошенных видят в этом возможность сблизиться с коллегами по работе, 27% – способ отвлечься от рабочих задач и настроиться на продуктивность. Лишь 4% опрошенных рассматривают офисные привычки как способ отлынивать от рабочих задач и приблизить конец рабочего дня.

«Офисные ритуалы действительно сокращают рабочий день. Каждый третий (36%) офисный работник уделяет собственным ритуалам от 30 минут до 1 часа, а 12% ежедневно выделяют на офисные привычки более часа. Руководителю не стоит чересчур сильно с ними бороться, если они не влияют прямым образом на продуктивность. Зачастую для работников офиса это способ сбросить напряжение и очистить голову» – рассказала Инна Филиппова, операционный директор сети смарт-офисов SOK.

Но существуют и раздражающие офисные привычки и ритуалы. Участники опроса признались, что больше всего не приемлют привычку коллег засорять рабочие чаты глупыми шутками или мемами (41%), а также слишком частые перекуры у коллег (17%).

Кроме того офисные традиции и ритуалы белых воротничков часто связаны с дополнительными расходами. Каждый третий (37%) опрошенный тратит на них в пределах 5–15 тыс. рублей, а 4% тратят на это от 15 до 30 тыс. рублей ежемесячно. Среди затратных офисных ритуалов, от которых хотелось бы отказаться ради экономии, респонденты чаще всего отмечали кофе или чай на вынос (31%), доставку еды (27%) и совместные перекуры с коллегами (22%).