Лама, лань и бурый капуцин родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» появились на свет европейская лань, бурый капуцин и гуанако (род ламы из семейства верблюдовых). Об осеннем пополнении рассказали в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Европейские лани Фото: зоопарк «Лимпопо» Бурые капуцины Фото: зоопарк «Лимпопо» Гуанако Фото: зоопарк «Лимпопо» Следующая фотография 1 / 3 Европейские лани Фото: зоопарк «Лимпопо» Бурые капуцины Фото: зоопарк «Лимпопо» Гуанако Фото: зоопарк «Лимпопо»

Детеныш европейской лани стал первенцем для самки по имени Лора. Она проявила себя как заботливая мама, олененок имеет хороший аппетит и активно подрастает, отметили в зоопарке.

Пол новорожденного бурого капуцина пока что определить нельзя: первые месяцы жизни эти животные проводят на спине у мам, крепко держась за их шерсть. «Для определения пола нам потребовалось бы отлучить малыша от мамы, а такой стресс не нужен ни самке, ни новорожденному. Поэтому пусть все идет своим чередом»,— сказал гендиректор «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Малышка гуанако родилась у пары Афины и Фараона. Детеныш проявляет активность и часто проводит время в уличном вольере, где пробует знакомиться с посетителями, рассказали в зоопарке.

Как писал «Ъ-Приволжье», в этом году в «Лимпопо» на свет появились краснорукие тамарины, патагонские мары, романовские ягнята, эму, кенгуру Беннетта, красные и полярные волки, шотландский теленок, каспийская султанка, кафрский рогатый ворон, долгопят, лемуры катта, северные олени, трубкозуб, зубр, большие леопардовые черепахи и паукообразные обезьяны.

Елена Ковалева