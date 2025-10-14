Уникальные для России паукообразные обезьяны появились в нижегородском зоопарке
В нижегородском зоопарке «Лимпопо» появились новые обитатели Южной Америки и Африки — большие леопардовые черепахи и паукообразные обезьяны. Последние животные для России уникальны: до этого их можно было увидеть только в зарубежных зоопарках, сообщили в пресс-службе учреждения.
Самца и самку леопардовой черепахи поселили в павильоне «Дом птиц и приматов». Панцирь этих животных может достигать 70 см, а вес взрослых особей — 50 кг. Свое название леопардовые черепахи получили из-за рисунка на панцире.
Восьмимесячные самец и самка паукообразной обезьяны прибыли в «Лимпопо» из Венесуэлы. «Этих приматов отличают длинные и цепкие конечности, что позволяет сравнивать их с пауками. Свой хвост они используют как пятую руку и висят на нем на деревьях»,— рассказали в зоопарке. Паукообразные обезьяны теперь живут в павильоне «Империя инков».