Зубренок появился на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

У зубра по имени Марта в нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился первый теленок. Выкармливать своего малыша новоиспеченная мать не стала, роль приемных родителей на себя взяли сотрудники учреждения, рассказали в «Лимпопо».

Фото: зоопарк «Лимпопо» Сотрудница зоопарка кормит зубренка из бутылочки

Новорожденный зубренок весил 26 кг. Работники зоопарка кормят его каждые два часа.

Как писал «Ъ-Приволжье», в этом году в «Лимпопо» на свет появились краснорукие тамарины, патагонские мары, романовские ягнята, эму, кенгуру Беннетта, красные и полярные волки, шотландский теленок, каспийская султанка, кафрский рогатый ворон, долгопят, лемуры катта, северные олени и трубкозуб.

Елена Ковалева