Еще два украинских БПЛА перехватили над Крымом утром 22 октября

Утром 22 октября дежурные средства ПВО России сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым. Всего за период с 07:00 до 11:00 мск были перехвачены 13 БПЛА — восемь над Дагестаном, три — над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ночь на 22 октября ПВО уже перехватила 33 украинских БПЛА, включая три над Крымом. Как писал «Ъ-Кубань», вечером 21 октября в Краснодарском крае объявляли режим «Беспилотная опасность» — сигнал тревоги поступил в 21:57 мск.

Кроме того, утром Росавиация временно ограничила работу аэропорта Геленджика. Режим вступил в силу около 10:00. Представитель ведомства Артем Кореняко заявил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

В течение 21–22 октября Росавиация уже несколько раз приостанавливала работу южных аэропортов. Вечером 21 октября ограничения действовали в Краснодаре, но в ночь на 22 октября аэропорт возобновил работу. Утром аналогичные меры вводились также в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

Анна Гречко