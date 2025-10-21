В Краснодарском крае объявили угрозу атаки БПЛА

Вечером 21 октября в Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников. Сигнал тревоги поступил в 21:57 по московскому времени, сообщается в приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ведомство рекомендует гражданам сохранять спокойствие и повысить бдительность. До получения сигнала об отмене опасности важно избегать открытых участков улиц и находиться в укрытии.

Тем, кто находится в здании, следует отойти от окон и укрыться в помещении без остекления — коридоре или кладовой. Людям на улице нужно укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Пассажирам транспорта рекомендуется выйти и укрыться в ближайшем здании, защищённом помещении или в складках местности.

При обнаружении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо звонить по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых беспилотников категорически запрещено.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе отбой воздушной тревоги объявили 21 октября в 17:15. Об угрозе атаки сообщили примерно в 16:55. После отбоя тревоги в городе возобновилось движение пассажирского морского транспорта.

Анна Гречко