Росавиация временно ограничила работу аэропорта Геленджика

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. Режим начал действовать утром 22 октября, около 10:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Ограничения введены «в целях обеспечения безопасности полетов», уточнил представитель агентства.

В течение 21–22 октября Росавиация уже несколько раз приостанавливала работу южных аэропортов. Накануне вечером был ограничен прием и отправка рейсов в Краснодаре, однако в ночь на 22 октября аэропорту вновь разрешили работу. Утром ведомство также вводило временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

Анна Гречко