Три беспилотника сбиты над Крымом в ходе ночной атаки

В ночь на 22 октября дежурные средства ПВО перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Среди них — три БПЛА, сбитые над Крымом, сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Кроме того, восемь дронов уничтожены над Брянской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, четыре — в Ленинградской области, три — над Ростовской, три — над Псковской, три — над Черным морем, два — над Новгородской, а также по одному — над Орловской, Тверской и Тульской областями.

О разрушениях не сообщается.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вечером 21 октября в Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников. Сигнал тревоги поступил в 21:57 по московскому времени.

Анна Гречко