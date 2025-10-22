Парковочные места создадут на Дворцовой набережной и уберут с одноименной площади

Шесть парковочных мест для инвалидов появится на Дворцовой набережной, с Дворцовой площади на пересечениях с Невским проспектом, Большой Морской и Миллионной улицами, Дворцового и Адмиралтейского проездов и Адмиралтейского проспекта исчезнет 21 место. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Смольного.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кроме того, согласно документу, в Мраморном переулке уберут семь обычных парковочных мест и одно инвалидное. Доступным останется только одно место для инвалидов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Смольном обсуждают повышение штрафов за неоплату парковок после публикаций о том, что после введения новых тарифов на парковку в некоторых случаях оплатить штраф дешевле, чем парковочную сессию.

Новые тарифы действуют в Северной столице с 15 октября. Цена зависит от загруженности улицы: 100 рублей в час сохранятся лишь в локациях, где уровень заполняемости не превышает 50%, в остальных местах цена будет варьироваться от 200 до 360 рублей в час.

Артемий Чулков