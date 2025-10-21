Отец Илона Маска в Иннополисе и похищение девушки за воровство в Казани

Отец Илона Маска Эррол Маск прибыл в Казань. В рамках визита господин Маск посетил ИТ-парк Казани и университет Иннополис.

В Казани ночью избили и похитили местную жительницу. По данным источника, девушка совершила воровство в магазине, после чего на нее напал владелец торговой точки и доставил в отдел полиции. В пресс-службе МВД по Татарстану на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили.

В Казани подозреваемый в организации покушения на жену Шевырев вышел на свободу. Срок задержания господина Шевырева истек сегодня в 11:30, в суд для избрания меры пресечения его так и не доставили.

Замглавы исполкома Нижнекамска подрался с подчиненным, после чего обоих уволили. Замглавы исполкома Артур Салахов и специалист по взаимодействию с правоохранительными органами Рафис Фатыхов подали заявления об увольнении по собственному желанию.

С сайта минмолодежи Татарстана пропали анкеты двух замминистров — Дениса Лулакова и Айгуль Сабировой. Оба были заместителями министра с 2023 года.

На антитеррористическую защиту объектов Казанского «Водоканала» выделят 204 млн руб. «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе «Водоканала» сообщили, что это плановые мероприятия в рамках инвестиционной программы предприятия.

Число самозанятых татарстанцев за год выросло на 18%. На конец сентября 2025 года в Татарстане зарегистрировано 425,7 тыс. самозанятых.

Диана Соловьёва