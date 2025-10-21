С сайта минмолодежи Татарстана пропали анкеты двух замминистра

С официального сайта министерства молодежи Татарстана были удалены карточки сотрудников Дениса Лулакова и Айгуль Сабировой. Официального распоряжения об увольнении не поступало.

Господин Лулаков был заместителем министра молодежи Татарстана с 2023 года. С 2017 года он работал на разных должностях в Зеленодольском районе, включая пост заместителя руководителя исполкома по социальным вопросам. Он награжден рядом почетных грамот и знаков за заслуги в культуре и молодежной политике.

Госпожа Сабирова была заместителем министра по делам молодежи Татарстана с марта 2023 года. Ранее занимала руководящие и экспертные позиции в структурах Министерства труда, экономики и Департамента раиса Татарстана по внутренней политике. Она награждена памятной медалью, благодарностями федеральных и республиканских органов.

Анна Кайдалова