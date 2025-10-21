Жительницу Казани похитили и доставили в полицию из-за воровства

Жительница Казани совершила кражу в магазине, после чего на нее напал владелец магазина и доставил в отдел полиции. Инцидент произошел у дома в ЖК «Родина». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе МВД Татарстана на вопрос, доставляли ли к ним ночью девушку, обвиняемую в воровстве, не ответили.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой неизвестный преследует местную жительницу, догоняет ее в подъезде, избивает и насильно уводит с собой. В МВД Татарстана изданию рассказали, что по данному факту была организована проверка, а подозреваемого ищут.

Диана Соловьёва