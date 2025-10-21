МУП «Водоканал» города Казани выделит порядка 204 млн руб. на выполнение комплекса мероприятий по антитеррористической безопасности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На антитеррористическую защиту объектов Казанского «Водоканала» выделят 204 млн

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ На антитеррористическую защиту объектов Казанского «Водоканала» выделят 204 млн

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В рамках проекта планируется демонтаж старых ограждений, установка железобетонных ограждений, монтаж металлических решетчатых барьеров и заграждений, установка защитных решеток на окна, замена дверей и ворот с оборудованием сигнализацией.

Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств предприятия. «Ъ Волге-Урал» в пресс-службе «Водоканала» сообщили, что это плановые мероприятия в рамках инвестиционной программы предприятия.

Ранее сообщалось, что на защиту объектов «Водоканала» от БПЛА было выделено 49,2 млн руб.

Анна Кайдалова