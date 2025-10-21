В Казани подозреваемый в организации покушения на жену Шевырев вышел на свободу

Следствие отпустило бизнесмена Ивана Шевырева, подозреваемого в организации покушения на свою супругу Ирину Шевыреву, об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Срок задержания господина Шевырева истек сегодня в 11:30, рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Советского суда Казани. Корреспондент «Ъ» сообщает, что Иван Шевырев так и не был доставлен в суд для избрания меры пресечения.

Накануне его отец, Станислав Шевырев, был заключен под стражу до 4 декабря. Он просил отправить их с сыном под домашний арест, однако суд отклонил ходатайство. Подробнее — в материале «Семейный круг сузился».

Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов в беседе с «Ъ» отметил, что освобождение Ивана Шевырева при одновременном заключении его отца Станислава под стражу указывает на существенные различия в доказательной базе следствия в отношении этих двух подозреваемых.

«Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что следственным органам не удалось собрать достаточно убедительных доказательств причастности Ивана к организации покушения на его супругу в течение отведенных 72 часов».

Это не означает автоматического снятия подозрений — Иван Шевырев может оставаться подозреваемым по делу, но без ограничения свободы, отметил юрист.

Покушение на Ирину Шевыреву произошло утром 14 октября.

Иван Шевырев является учредителем ООО «СФ Волгаавтодор». Продукция компании используется для дорожных работ в рамках республиканской программы «Наш двор».

Анар Зейналов