Эррол Маск, отец основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, прилетел в Казань. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова в своём Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отец Илона Маска прибыл в Казань

Фото: @galimovatatarstan Отец Илона Маска прибыл в Казань

Фото: @galimovatatarstan

В рамках визита Эррол Маск посетил ИТ-Парк Казани и планирует поездку в Иннополис. В ИТ-Парке гостя Казани угостили чак-чаком.

Эррол Грэм Маск — южноафриканский инженер, бизнесмен и политик, отец Илона Маска. Ранее он прилетал в Москву для участия в патриотическом форуме.

Анна Кайдалова