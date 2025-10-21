Число самозанятых в Татарстане за год выросло на 18%

На конец сентября 2025 года в Татарстане зарегистрировано 425,7 тыс. самозанятых, что на 18% больше, чем годом ранее — рост составил 65,7 тыс. человек. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Регион лидирует по числу самозанятых среди субъектов Приволжского федерального округа. В пятерку также входят Самарская область (337,6 тыс.), Башкортостан (322,5 тыс.), Нижегородская область (277,6 тыс.) и Пермский край (242,2 тыс.). На Татарстан приходится 17% всех самозанятых округа и 2,9% от общего числа россиян, применяющих налог на профессиональный доход.

В прошлом году экономически активными были лишь 57,3% зарегистрированных самозанятых Татарстана, что ниже среднероссийского показателя в 61,8%.

Анна Кайдалова