Замглавы исполкома Нижнекамска подрался с подчиненным, после чего обоих уволили
Из администрации Нижнекамска уволились заместитель руководителя исполкома Артур Салахов и специалист по взаимодействию с правоохранительными органами Рафис Фатыхов. Причиной ухода послужила драка, повлекшая дисциплинарную проверку.
Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе нижнекамской администрации, проверка была инициирована по поручению главы муниципального района Радмира Беляева. По ее итогам выявлены дисциплинарные нарушения и несоответствие поведения нормам Кодекса служебной этики.
Артур Салахов и Рафис Фатыхов подали заявления об увольнении по собственному желанию.
В администрации подчеркнули, что подобные инциденты недопустимы и подрывают доверие к органам власти.