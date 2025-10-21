Замглавы исполкома Нижнекамска подрался с подчиненным, после чего обоих уволили

Из администрации Нижнекамска уволились заместитель руководителя исполкома Артур Салахов и специалист по взаимодействию с правоохранительными органами Рафис Фатыхов. Причиной ухода послужила драка, повлекшая дисциплинарную проверку.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе нижнекамской администрации, проверка была инициирована по поручению главы муниципального района Радмира Беляева. По ее итогам выявлены дисциплинарные нарушения и несоответствие поведения нормам Кодекса служебной этики.

Артур Салахов и Рафис Фатыхов подали заявления об увольнении по собственному желанию.

В администрации подчеркнули, что подобные инциденты недопустимы и подрывают доверие к органам власти.

Анна Кайдалова