Главные новости к утру 21 октября

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область стена многоквартирного дома в Батайске была повреждена на верхних этажах. Несущие конструкции дома остались целы. Жителей эвакуировали, но после разрешили вернуться в квартиры. Ущерб будет подсчитан утром.

Для стабилизации топливного рынка может быть создана секция биржевых торгов нефтепродуктами для конечных потребителей, а нефтекомпании могут обязать направлять на переработку не менее 40% сырья. Как узнал «Ъ», эти и другие меры обсуждались на последнем совещании у вице-премьера Александра Новака.

Бизнес не смог занять единой позиции относительно отмены пошлин на ввоз в Россию какао-бобов в размере 3–5%. В то время как часть крупнейших компаний добивается обнуления ставок, «Объединенные кондитеры» и «Славянка» убеждают власти сохранить их для развития внутренней переработки. Пошлины могут приносить в бюджет около 2 млрд руб. в год, но ведут к росту себестоимости выпуска кондитерских изделий.

Лидер большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил, что законопроект о новых санкциях США против России поставлен на паузу в Конгрессе. «Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере сейчас мы намерены нажать кнопку паузы»,— сказал он.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что европейские члены НАТО активно готовятся к военному конфликту с Россией. «Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования»,— сказал господин Нарышкин.

Интерес россиян к развлекательным программам незначительно сократился, в то время как телесериалы продолжают увеличивать свой вклад в структуру телепросмотра. Участники рынка отмечают, что ТВ-смотрение вышло на плато и предпочтения аудитории не должны сильно измениться в ближайшее время.

Сенат США в очередной раз не смог утвердить законопроект о финансировании федерального правительства, предложенный республиканцами, что ведет к продолжению частичной приостановки работы государственных структур (шатдауна). Это уже 11 попытка за последние недели, окончившаяся неудачей: документ получил 50 голосов «за» при необходимых 60.

Коллегия из трех судей 9-го окружного апелляционного суда США удовлетворила ходатайство Министерства юстиции о приостановке действия судебного приказа, блокирующего развертывание национальной гвардии в Портленде штата Орегон. Как сообщает Reuters, такое решение дает президенту Дональду Трампу «важную юридическую победу».