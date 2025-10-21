Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА на Батайск

Несущие конструкции дома в Батайске, поврежденного при атаке БПЛА на Ростовскую область, остались целы. Об этом сообщил глава области Юрий Слюсарь. Жителям дома разрешили вернуться в квартиры.

Предыдущая фотография
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь (в центре) у здания частного медцентра, получившего повреждения в результате атаки БПЛА на Батайск

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь (в центре) у здания частного медцентра, получившего повреждения в результате атаки БПЛА на Батайск

Фото: телеграм-канал Юрия Слюсаря

Торговые павильоны, получившие повреждения в результате атаки БПЛА на Батайск

Торговые павильоны, получившие повреждения в результате атаки БПЛА на Батайск

Фото: телеграм-канал Юрия Слюсаря

Следующая фотография
1 / 2

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь (в центре) у здания частного медцентра, получившего повреждения в результате атаки БПЛА на Батайск

Фото: телеграм-канал Юрия Слюсаря

Торговые павильоны, получившие повреждения в результате атаки БПЛА на Батайск

Фото: телеграм-канал Юрия Слюсаря

По информации господина Слюсаря, на улице Октябрьской, куда упали обломки беспилотников, саперы еще продолжают обследовать территорию. Помимо торговых павильонов и автомашин, повреждения получило здание частного медцентра.

Ранее губернатор сообщил об атаке БПЛА на Ростовскую область. Кроме Батайска, также известно о падении обломков дронов в Ростове-на-Дону. Там в результате падения пострадал мирный житель.

Новости компаний Все