Апелляционный суд в США разрешил Трампу отправить войска в Портленд

Коллегия из трех судей 9-го окружного апелляционного суда США удовлетворила ходатайство Министерства юстиции о приостановке действия судебного приказа, блокирующего развертывание национальной гвардии в Портленде, штате Орегон. Как сообщает Reuters, такое решение дает президенту Дональду Трампу «важную юридическую победу», так как он направляет военные силы «во все большее число регионов, контролируемых демократами».

Решение апелляционной инстанции было принято «несмотря на возражения лидеров города и штата». В частности, генеральный прокурор Орегона Дэн Рэйфилд призвал пересмотреть постановление, заявив, что оно направляет США на «опасный путь», поскольку предоставляет президенту полномочия «выводить солдат на улицу практически без обоснований».

4 октября окружной суд в Орегоне заблокировал решение Белого дома использовать солдат национальной гвардии для подавления протестов у здания иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в Портленде. Протесты у здания ICE в Портленде продолжаются с июня. Демонстранты недовольными мерами против нелегальных иммигрантов. 23 сентября Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией, а 27 сентября поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить войска для подавления протестов.

Влад Никифоров