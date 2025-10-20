Законопроект США о новых санкциях против России поставили на паузу

Лидер большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил, что законопроект о новых санкциях США против России поставлен на паузу в Конгрессе. Тем не менее он остается в арсенале президента Дональда Трампа.

«Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере сейчас мы намерены нажать кнопку паузы»,— сказал он.

Господин Тьюн добавил, что республиканцы стараются заниматься этим вопросом совместно с Белым домом.

Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил законопроект о санкциях, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, газ и уран. В июле Сенат США отложил продвижение законопроекта.