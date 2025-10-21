Директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что европейские члены НАТО активно готовятся к военному конфликту с Россией. Это заявление он сделал на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Самарканде.

«Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования»,— сказал господин Нарышкин.

По словам директора СВР, в Европе действует «партия войны», которая препятствует установлению прочного и справедливого мира, к которому стремится Россия. Он добавил, что «макроны», «мерцы» и «калласы», по его словам, предлагают только ускоренную подготовку к противостоянию с Россией.

Господин Нарышкин также отметил регулярное проведение мобилизационных мероприятий и «зомбирование» западного населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы.