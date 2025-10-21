Шоколад ушел от обнуления

Бизнес не смог занять единой позиции относительно отмены пошлин на ввоз в Россию какао-бобов в размере 3–5%. В то время как часть крупнейших компаний добивается обнуления ставок, «Объединенные кондитеры» и «Славянка» убеждают власти сохранить их для развития внутренней переработки. Пошлины могут приносить в бюджет около 2 млрд руб. в год, но ведут к росту себестоимости выпуска кондитерских изделий. Производство упакованного шоколада в России в этом году уже упало на 8,7%.

Позиции бизнеса относительно ввозных пошлин на какао-продукты разделились, следует из письма Минэкономики участникам рынка, направленного в конце сентября (есть у “Ъ”). Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) указывает на целесообразность применения нулевых ставок для какао-пасты, какао-масла и какао-жира. Эту же позицию в рамках ЕЭК заняла Белоруссия. «Объединенные кондитеры» и УК «Славянка» против нулевых пошлин из-за наличия у этих компаний в России перерабатывающих мощностей.

Эти позиции будут учтены в рамках рассмотрения правительственной подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, следует из письма Минэкономики. Собеседник “Ъ” на рынке кондитерских изделий пояснил, что 21 октября вопрос будет обсуждать подкомитет по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию при Минэкономики. Его задача — подготовить проект протокольного решения для утверждения подкомиссией. В самом министерстве “Ъ” пояснили, что решение примут после анализа эффекта от действия пошлины на более продолжительном отрезке времени.

Нулевая пошлина на какао-продукты в России действовала с 2016 года. В 2025 году решения о продлении принято не было. В результате с мая пошлина на ввоз какао-пасты составила 3%, масла и жира — 5%. Какао-бобы сборами не облагаются. Потенциальный объем поступлений от пошлин на какао-продукты может составлять 2 млрд руб. в год, считают в «Рексофт Консалтинге».

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Екатерина Михалева говорит, что за 2024 год в Россию импортировано 219,1 тыс. тонн какао-продукции. Показатель под давлением мирового дефицита какао-бобов в последние годы сильно колебался. В 2022 году он составлял 206 тыс. тонн, в 2020 году — 325,3 тыс. тонн. Тертое какао сейчас закупается преимущественно в Африке и странах Евросоюза, какао-масло и какао-порошок — в Малайзии и Индонезии, отмечал ранее президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев.

Крупнейшие производители кондитерских изделий обратились к властям с просьбой вернуться к практике нулевых ставок в сентябре 2025 года. Вопрос остается чувствительным для бизнеса: согласно оценкам господина Муравьева, доля какао-продуктов составляет 70% в себестоимости горького шоколада и 40–50% — молочного. Ставки в 3–5% дополнительно увеличивают цену их производства на 2–4% (см. “Ъ” от 10 сентября).

Многие производители не считают целесообразным для себя запуск собственной переработки какао-бобов. Потребность среднего предприятия, по подсчетам собеседника “Ъ” на кондитерском рынке, 3–10 тыс. тонн какао-продуктов в год. Но для окупаемости линии загрузка мощностей должна составлять 40 тыс. тонн в год. Возврат средств займет более 18 лет. «Объединенные кондитеры» установили новую линию по переработке какао-бобов на 25 тыс. тонн в год в 2019 году, «Славянка» развивает это направление с 2004 года, его мощность более 40 тыс. тонн.

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев говорит, что подкомиссия по тарифному регулированию формирует рекомендации для правительства или ЕЭК, балансируя между интересами бизнеса, Минфина, Минпромторга и Минэкономики. Старший юрист a.t.Legal Илья Пасенко предупреждает, что, если инициатива Белоруссии будет утверждена на уровне ЕЭК, Россия будет вынуждена принять это решение.

Но господин Гавришев сомневается, что правительство РФ сделает выбор в пользу нулевой ставки: страна последовательно проводит курс на импортозамещение, пошлины рассматриваются как инструмент регулирования внутреннего рынка. Речь, по его мнению, может идти лишь об адресных льготах для отдельных категорий сырья или производителей. Илья Пасенко замечает, что, с одной стороны, дополнительные пошлины могут рассматриваться для наполнения бюджета, с другой — любые сборы сказываются на стоимости продуктов.

Согласно Росстату, в сентябре розничная стоимость шоколада в России составила 1,48 тыс. руб. за 1 кг. Год к году показатель увеличился на 28,9%, за два года — на 45,6%. Это сказалось на спросе: согласно «Нильсен», продажи шоколадных плиток за период с июля 2024 по июнь 2025 года сократились на 11,6% к предыдущим 12 месяцам. Производители скорректировали объемы. По данным Росстата, в январе—августе этого года в России выпущено 171,5 тыс. тонн упакованного шоколада. Год к году значение сократилось на 8,7%.

Александра Мерцалова