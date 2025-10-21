Топливо пора откачивать

Для стабилизации топливного рынка может быть создана секция биржевых торгов нефтепродуктами для конечных потребителей, а нефтекомпании могут обязать направлять на переработку не менее 40% сырья. Как узнал “Ъ”, эти и другие меры обсуждались на последнем совещании у вице-премьера Александра Новака. Аналитики и участники рынка говорят, что некоторые инициативы уже исполняются, а другие требуют проработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конечным потребителям упростят доступ к топливу

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Конечным потребителям упростят доступ к топливу

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В число новых обсуждаемых мер по стабилизации топливного рынка вошли предложения по доработке механизма биржевых торгов, нормативы для нефтекомпаний и поручения по улучшению логистики. Об этом “Ъ” сообщил источник, знакомый с итогами прошедшего 9 октября заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.

Минэнерго, ФАС, ЦБ и Петербургской бирже поручено представить предложения, обеспечивающие приоритет поставок топлива на бирже конечным потребителям, в том числе через введение отдельной торговой секции. Сейчас на торгах действует одна основная сессия. Вторая сессия, на которой нефтекомпании могли покупать топливо друг у друга, была отменена в конце 2023 года.

Как отмечают аналитики «ОМТ-Консалт», создание секции для конечных потребителей может упростить доступ к топливу, но требует решения инфраструктурных и технических вопросов. По их мнению, основными вызовами станут необходимость технического оснащения покупателей, отсутствие у них опыта биржевой торговли и недостаток мощностей для хранения. От биржи, добавляют аналитики, потребуется улучшение возможностей торговой платформы на случай увеличения числа участников. Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко указывает на сложности с определением статуса конечного потребителя: АЗС ими не являются, а промышленные предприятия часто закупают топливо через брокеров.

Минэнерго также поручено представить предложение об установлении обязанности нефтекомпаний направлять на переработку не менее 40% сырья с последующей поставкой на внутренний рынок. В «ОМТ-Консалт» указывают, что текущий объем переработки в России составляет около 280 млн тонн, или 53% от добычи в размере 510–530 млн тонн. При этом, отмечают там, 30% российских НПЗ имеют глубину переработки менее 75%, и такие предприятия могут столкнуться с необходимостью модернизации и будут вынуждены наращивать закупки сырья у сторонних компаний.

Требования о переработке не менее 40% добываемой нефти фактически закрепляют существующую практику, добавляет Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора. По его словам, за последние десять лет в РФ на переработку направлялось не менее 45% добываемой нефти ежегодно, и пропорция 40/60 между внутренним потреблением и экспортом не нарушалась даже без специального регулирования. Как считает аналитик, основные сложности могут возникнуть у немногих независимых и малых компаний, ориентированных исключительно на экспорт сырья. Но, вероятно, и тем удастся перестроить логистику на внутренний рынок, добавляет господин Малков.

Кроме того, ФАС, Минэнерго и Петербургская биржа должны представить предложения по учету в обязательном нормативе биржевых продаж поставки автомобильным транспортом. Речь идет о мелкооптовых партиях, которые перевозят автоцистерны. Сегодня производители обязаны продавать на бирже 15% бензина и 16% дизтоплива. Как рассказывает Максим Дьяченко, эта мера давно лоббируется рядом крупных игроков, активно работающих в сегменте мелкого опта через биржу и располагающих собственными станциями по наливу в автоцистерны на НПЗ. Цель инициативы, по его словам, учитывать более маржинальные мелкооптовые продажи в исполнении госрегулирования, что позволит сокращать менее выгодные крупнооптовые поставки, а также минимизировать налоговые риски, возникающие при невыполнении норматива. В «ОМТ-Консалт» оценивают максимальную долю мелкооптовых продаж в общем объеме торгов в 7–10%.

По итогам заседания штаба также поручено ускорить железнодорожные перевозки нефтепродуктов, в том числе путем сокращения времени оборота цистерн. В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что около 2 тыс. цистерн простаивают более трех суток из-за загруженности резервуаров на нефтебазах, проблемы создает и простой порожних вагонов на подъездных путях НПЗ. ОАО РЖД предлагает распространить на станции у НПЗ практику, которая применяется в портах и позволяет эвакуировать неиспользуемые вагоны на резервные пути.

В Петербургской бирже вопросы “Ъ” перенаправили в профильные ведомства. В Минэнерго и ФАС от комментариев отказались. В опрошенных нефтекомпаниях “Ъ” не ответили.

В последние месяцы из-за обострения ситуации на топливном рынке в связи с внеплановыми остановками НПЗ оптовые котировки АИ-92 и АИ-95 обновляют исторические максимумы. Цена АИ-92 устанавливает рекорд пятый торговый день подряд: 20 октября по индексу европейской части России эта марка подорожала на 0,08%, до 74,33 тыс. руб. за тонну. АИ-95 подешевел на 0,51%, до 79,62 тыс. руб. за тонну. Биржевая стоимость зимнего дизтоплива выросла на 0,2%, до 77,7 тыс. руб. за тонну, обновив исторический рекорд, установленный в ноябре 2024 года. В правительстве в этих условиях уже продлили запрет на экспорт бензина до конца года, а поставки дизтоплива за рубеж разрешили только производителям. Также обсуждалось стимулирование импорта и смягчение требований к производству бензина (см. “Ъ” от 1 октября). Источник “Ъ” на рынке оценивает дефицит бензина в РФ в 20% от стандартных ежемесячных поставок (см. “Ъ” от 29 сентября).

Ольга Семеновых