В селе под Туапсе восстановили переправы через Шапсухо после размыва

В селе Молдавановка Туапсинского округа восстановили пешеходный мост и автомобильную переправу через реку Шапсухо, которые размыло после ливней в ночь на 20 октября. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

С раннего утра на месте работала тяжелая техника. Насыпь размыло из-за обильных осадков. Как отметили в ведомстве, уровень воды в реке поднимался, но не достиг критических отметок. Сейчас река спадает, дождь прекратился.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» ответили, что сообщений о вышедшей из берегов реке не поступало ни на номер 112, ни в ЕДДС, ни в администрацию.

Временные переправы построили после августовского паводка 2025 года, который повредил три моста в населенном пункте. После предыдущего паводка спасатели установили временную веревочную переправу, а строители соорудили новую насыпь.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край в ближайшие двое суток накроют ливни с грозами и порывистым ветром. Ночью 21 октября температура воздуха составит +2...7 градусов. Днем в оба дня столбики термометров поднимутся до +10...15 градусов.

Анна Гречко