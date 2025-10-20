СМИ: река снова смыла переправу в селе под Туапсе

По информации ряда СМИ, река Шапсухо в Туапсинском округе Краснодарского края вышла из берегов после сильного ливня и разрушила временную переправу в селе Молдавановка, восстановленную неделю назад. В результате происшествия жители муниципалитета оказались отрезаны от других районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / djubgaVmeste Фото: t.me / djubgaVmeste

Как пишут издания, уровень воды в реке значительно поднялся из-за обильных осадков. Переправа не выдержала напора водного потока.

Аналогичные происшествия в селе случались летом, а также семь дней назад. После предыдущего паводка спасатели установили временную веревочную переправу, а строители соорудили новую насыпь.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» сообщили, что сообщений о вышедшей из берегов реке не поступало ни на номер 112, ни в ЕДДС, ни в администрацию. Глава округа Сергей Бойко также не делал официального заявления.

Администрация округа заранее предупреждала о неблагоприятных погодных условиях: сильных осадках, грозах и порывах ветра до 20 метров в секунду. Синоптики прогнозировали подъем уровня воды в реках с возможным превышением опасных отметок, а также вероятность образования смерчей над морем.

Анна Гречко