Краснодарский край накроют ливни с грозами и порывистым ветром

Синоптики предупредили жителей Краснодарского края о неблагоприятных погодных условиях на 20 и 21 октября. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями и дождями, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В горных районах 20 октября возможны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Утром в отдельных районах прогнозируются сильные ливни в сочетании с грозами и порывистым ветром до 20 м/с. Местами интенсивность осадков может достичь критических значений.

В течение дня ожидаются туманы. Ветер будет дуть с западного и юго-западного направлений со скоростью 4–9 м/с, днем и вечером местами усилится до 12–14 м/с.

Ночью 21 октября температура воздуха составит +2...7 градусов. Днем в оба дня столбики термометров поднимутся до +10...15 градусов.

В горах ночью ожидается от +1 градуса до –4, а днем — от 0 до +5 градусов. На черноморском побережье ночью будет +6...11 градусов, днем потеплеет до +12...17.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что тепло в Краснодарский край этой осенью уже не вернется. Прогноз представил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анна Гречко