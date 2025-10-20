Краснодарский край накроют ливни с грозами и порывистым ветром
Синоптики предупредили жителей Краснодарского края о неблагоприятных погодных условиях на 20 и 21 октября. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями и дождями, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В горных районах 20 октября возможны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Утром в отдельных районах прогнозируются сильные ливни в сочетании с грозами и порывистым ветром до 20 м/с. Местами интенсивность осадков может достичь критических значений.
В течение дня ожидаются туманы. Ветер будет дуть с западного и юго-западного направлений со скоростью 4–9 м/с, днем и вечером местами усилится до 12–14 м/с.
Ночью 21 октября температура воздуха составит +2...7 градусов. Днем в оба дня столбики термометров поднимутся до +10...15 градусов.
В горах ночью ожидается от +1 градуса до –4, а днем — от 0 до +5 градусов. На черноморском побережье ночью будет +6...11 градусов, днем потеплеет до +12...17.
