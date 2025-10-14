На Кубани восстановили сообщение с селом, отрезанным из-за дождей

В Туапсинском районе специалисты возобновили автомобильное и пешеходное сообщение с селом Молдавановка, где после сильных дождей была повреждена временная переправа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В ночь с 13 на 14 октября мощные осадки подмыли временную переправу через реку, оборудованную после разрушения моста во время залповых ливней в августе 2025 года. Повреждения получил и деревянный мост, поэтому для жителей спасатели установили веревочную переправу.

«Пешеходное и автомобильное сообщение уже восстановили. Погода пока не меняется. При необходимости направим в округ краевые силы и средства. Исполняющий обязанности министра ГО и ЧС края Сергей Штриков и глава муниципалитета Сергей Бойко регулярно докладывают обстановку»,— говорится в заявлении главы Кубани.

Ранее сообщалось, что в поселке Ольгинка Туапсинского района из-за проливных дождей разлился горный ручей, был подтоплен двор школы и отменены занятия. Аналогичная ситуация произошла в одном из микрорайонов Новомихайловского, где также зафиксированы подтопления.

Анна Гречко