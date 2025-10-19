Главные новости за неделю 13-19 октября. Кавказ

Кисловодск вошел в стране в десятку лучших направлений для отдыха с детьми на осенних каникулах-2025. Средняя стоимость проживания в городе-курорте составляет около 4,3 тыс. руб. в сутки, а средний период отдыха — пять ночей.

В Кабардино-Балкарии открыли движение по реконструированному мосту Джулат через Терек. Длина сооружения на трассе Майский — Урожайное — граница с Северной Осетией 162 м. Это крупнейший дорожный объект республики за последний год.

В Северо-Кавказском федеральном округе полицейские задержали подозреваемого в организации заказного убийства двух пасторов. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), 33 (соучастие в преступлении) и 105 УК РФ (убийство). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Дагестане намерены построить центр военно-патриотического воспитания молодежи за 1,5 млрд руб. Финансирование будет осуществляться из бюджета республики. Учебно-методический центр «Авангард» разместят на Каспийском побережье в п. Зеленоморском, который расположен в 27 км от Махачкалы.

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии прокуратура обнаружила махинации с землей в особой экономической зоне «Архыз». Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Ответчиками в деле выступили 12 физических лиц, среди них — 10 жителей Карачаево-Черкесии и двое жителей Краснодарского края.

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ, запрещающий публиковать сведения о терактах, атаках беспилотников ВСУ и расположении военных объектов.

Ставропольский край побил рекорд по числу туристов за девять месяцев 2025 года, зарегистрировав более 6 млн гостей.