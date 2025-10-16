В Дагестане построят центр военно-патриотического воспитания за 1,5 млрд рублей

В Дагестане намерены построить центр военно-патриотического воспитания молодежи за 1,5 млрд руб. Финансирование будет осуществляться из бюджета республики. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно проекту договора, учебно-методический центр «Авангард» разместят на Каспийском побережье в п. Зеленоморском, который расположен в 27 км от Махачкалы.

Победителю торгов предстоит возвести спальный, учебный и спортивные корпусы, а также административно-досуговый блок. Завершить работы подрядчик должен в декабре 2027 года.

Наталья Белоштейн